Serie A, Crotone-Juventus 1-1: Morata risponde a Simy

Crotone-Juventus chiude il sabato di campionato: allo stadio Ezio Scida termina 1-1. Passano in vantaggio al 12' i padroni di casa con la rete di Simy su calcio di rigore, raggiunti poi al 21' dal pareggio di Morata su assist di Federico Chiesa, al debutto con la Juventus. Nella ripresa la squadra di Pirlo, in 10 dal 60' per l'espulsione di Chiesa, trova il 2-1 con Morata ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Crotone conquista il primo punto in campionato, la Juventus sale ad 8.