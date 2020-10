Serie A, altro Atalanta-show: 5-2 al Cagliari

L'Atalanta non si ferma e continua a scalare la classifica a suon di gol. Nell'anticipo delle 12.30 del terzo turno di Serie A i bergamaschi rifilano un 5-2 al Cagliari. Ad aprire le danze al Gewiss Stadium per i nerazzurri Muriel al 7', al 24' il pareggio dei sardi con Godin, poi l'Atalanta dilaga con Gomez, Pasalic e Zapata nel primo tempo, nella ripresa accorcia le distanze Joao Pedro. All'82' la 'manita' dei padroni di casa con Lammers. In classifica la squadra di Gasperini sale a 9 punti, fermo a 1 il Cagliari.