Serie A, accordo Parma-ASL: nuovo tampone prima della partenza per Udine

Un ulteriore tampone, prima di partire per Udine. È questo l'accordo trovato tra l'Asl e la società Parma Calcio, che, se l'esito sarà negativo, potrà andare regolarmente in Friuli dove domani alle 18 giocherà alla Dacia Arena per il match di campionato con l'Udinese.

Così facendo si eviterà la quarantena e il divieto di spostarsi e tramonta l'ipotesi circolata in mattinata, di un rinvio precauzionale di un giorno per permettere alla squadra di rimanere in ritiro a Collecchio sino agli esiti degli ultimi tamponi con gara da disputarsi lunedì sera.

I risultati del test sui giocatori gialloblu ci saranno nel pomeriggio e poi la squadra partirà per il ritiro di Udine, dove sarà effettuato il tampone di prassi che il protocollo indica a 24 ore di distanza dal fischio di inizio della gara. Attualmente nel gruppo Parma sono 5 i giocatori positivi, di cui uno sintomatico. La squadra è comunque già in isolamento fiduciario da martedì scorso quando sono emersi i primi casi.

