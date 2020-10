ROMA-FIORENTINA: arbitra Orsato

Sono state pubblicate le designazioni per la 6a giornata di Serie A che si aprirà sabato 31 ottobre per concludersi lunedì sera. La sfida tra Roma e Fiorentina, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà diretta da Orsato. A coadiuvarlo gli assistenti Bindoni e Prenna, con Giua come IV uomo. Al Var, invece, agiranno Calvarese e Mondin

Questo il quadro completo delle designazioni:

BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 31/10 h. 20.45

FABBRI

MELI – AVALOS

IV: RAPUANO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

CROTONE – ATALANTA Sabato 31/10 h. 15.00

DIONISI

DI VUOLO – TARDINO

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO

INTER – PARMA Sabato 31/10 h. 18.00

PAIRETTO

PASSERI – LIBERTI

IV: PICCININI

VAR: MARESCA

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – SASSUOLO h.18.00

MARIANI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FOURNEAU

AVAR: DE MEO

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

ORSATO

BINDONI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: CALVARESE

AVAR: MONDIN

SAMPDORIA – GENOA h.20.45

LA PENNA

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

SPEZIA – JUVENTUS h.15.00

ABISSO

CARBONE – CIPRESSA

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI

TORINO – LAZIO h.15.00

CHIFFI

TEGONI – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

UDINESE – MILAN h.12.30

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO

H. VERONA – BENEVENTO Lunedì 02/11 h.20.45

SACCHI

PALERMO – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

(aia-figc.it)

