Roma-Benevento, 2° gol di fila per Pedro: non succedeva dal 2018. Cecchino Veretout: 14 rigori segnati su 16 in Serie A

Vittoria convincente per la Roma, che batte 5-2 il Benevento. Protagonista Pedro, al secondo gol consecutivo , non segnava da due gare di fila in campionato da agosto 2018 (in Premier League, con il Chelsea). In gol su rigore anche Jordan Veretout, il francese ha trasformato 14 dei 16 rigori calciati in Serie A, inclusi tutti i 7 tirati con la maglia della Roma.