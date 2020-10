Intervallo di Roma-Benevento e a bordocampo ha rilasciato una dichiarazione flash Antonio Mirante, protagonista nel primo tempo con un lancio che ha propiziato il gol del vantaggio giallorosso. Queste le sue parole:

MIRANTE A SKY SPORT

Non c'è nulla di casuale dietro al lancio per Pedro...

Era un'occasione per noi, loro erano saliti per un calcio piazzato. Sono stato fortunato a servirlo bene, poi tutta la loro bravura - di Pedro e Dzeko, ndr - per concretizzare l'azione.