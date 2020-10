Roma-Benevento, i convocati di Inzaghi: presenti gli ex Caprari e Falque (FOTO)

La Roma si prepara a scendere in campo nella serata di domani alle 20:45 contro il Benevento di Filippo Inzaghi, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. La squadra giallorossa, agli ordini dello storico ex attaccante del Milan, ha diramato la lista dei 24 giocatori che saranno impegnati nella trasferta dell'Olimpico. Presenti anche i due ex della partita Gianluca Caprari e Iago Falque.