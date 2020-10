ROMA-BENEVENTO: i convocati di Fonseca. Tornano Fazio e Juan Jesus. Presenti Borja Mayoral e i giovani Zalewski e Darboe

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro il Benevento nella gara valida per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match dell'Olimpico. Tra i nomi figurano anche quelli dei giovani Zalewski e Darboe, scesi in campo ieri con la Primavera di De Rossi nella vittoria contro l'Atalanta. Assente Chris Smalling come annunciato alcuni giorni fa e Karsdorp.

