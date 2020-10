Roma-Benevento: check del VAR per un fallo di mano nell'area ospite. Tutto regolare per la squadra arbitrale

Circa 4 i minuti impiegati dalla squadra arbitrale per decidere se assegnare o meno un calcio di rigore in favore della Roma. Il dubbio nasce da un colpo di testa di Henrikh Mkhitaryan - bell'assist di Pedro dalla sinistra - che sembra finire sul braccio di Foulon. Alla fine tutto si risolve in un nulla di fatto per la squadra di casa. Tutto regolare per Ayroldi.