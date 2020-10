Milan-Roma: sesto gol nelle ultime sette per Veretout, terzo per rigori in Europa. 16esimo gol di testa per Dzeko

Finisce con un pirotecnico 3-3 il monday night tra Milan e Roma. Tra i giallorossi ancora in gol Jordan Veretotut, il sesto nelle ultime sette gare giocate. Il francese ha segnato il terzo gol dal dischetto nel 2020, solo Vardy e Kakuta (4) hanno fatto meglio nei top 5 campionati.

In gol anche Edin Dzeko, il terzo nelle ultime due di campionato, una rete in più che nelle precedenti 11 presenze. Da quando il bosniaco ha debuttato in Serie A, inoltre, solo Pavoletti, con 25 gol, ha segnato più gol di testa del bosniaco (16) tra gli attaccanti.

Secondo gol di fila, dopo quello in Europa League, anche per Marash Kumbulla, l'ex Hellas è uno dei quattro difensori nati dopo il 2000 ad essere andati a segno nei top-5 campionati europei 2020/21