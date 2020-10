Milan-Roma, Leao: "Peccato non aver vinto, possiamo lottare per lo scudetto"

Raphael Leao, protagonista di Milan-Roma, ha parlato al termine del match. Queste le sue parole:

LEAO A SKY SPORT

Resta l'amaro in bocca per una vittoria che sembrava raggiunta?

Sì, peccato perchè non l'abbiamo vinta. Abbiamo creato occasioni. Continuiamo a lavorare

Fate sul serio per stare in testa?

Sì, abbiamo lottato tutta la partita per vincere e per mantenere la testa della classifica. Sono deluso perchè abbiamo fatto tutto per vincere, abbiamo lottato insieme ma nel calcio è così

Il Milan può lottare per lo scudetto?

Sì, siamo tutti concentrati per continuare a vincere e rimanere in testa alla classifica

Ibra?

E' un esempio per tutti noi. Sono felice di averlo in squadra e sono contento per i suoi gol

Con Pioli c'è un bel feeling...

Sì, cerco di aiutare la mia squadra. Con il mister c'è feeling