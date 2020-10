Banco di prova importante, per la Roma, a San Siro. Paulo Fonseca, potendo contare sul negativizzato Mancini, opterà con molta probabilità per la difesa a 3. Con il 3-4-2-1, quindi, come scrive Angelo Mangiante su twitter, Rick Karsdorp viaggia verso una maglia da titolare, con Santon che, preservato in Europa League, si accomoderà in panchina.