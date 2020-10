Conferenza stampa, FONSECA: «Con il Milan per dimostrare di essere grandi. Giocherà Mirante»

Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa. L'allenatore della Roma risponde alle domande dei cronisti alla vigilia del match di campionato con il Milan. Questo l'intervento del tecnico giallorosso:

Milan-Roma è la grande sfida tra due grandi centravanti. Un suo giudizio tecnico: la qualità che ha in più Dzeko rispetto ad Ibrahimovic e viceversa?

Sono due giocatori importantissimi, Dzeko per noi e Ibrahimovic per il Milan. Ma non voglio fare paragoni, non lavoro tutti i giorni con Ibra. Posso parlare di Dzeko e dire di quanto sia importante per la squadra. Hanno caratteristiche simili, ma per me conta Dzeko, un grandissimo giocatore che sta bene ed è motivato, sarà importante sicuramente anche domani.

Un esame scudetto per il Milan: secondo lei la Roma ha una rosa inferiore?

Il Milan è in un buon momento, ma lo siamo anche noi. Siamo motivati, la squadra è fiduciosa, sarà una partita interessante domani. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra e giocheremo per vincere.

In questi giorni si è tornato a parlare di playoff: sarebbe favorevole?

Penso che possiamo restare così fino alla fine. Lavoriamo per finire con responsabilità il campionato. Sono ovviamente preoccupato per la situazione in generale, ribadisco l'importanza di rispettare le norme, è un momento difficile e dobbiamo mostrare responsabilità

Giocherà Mirante?

Domani giocherà Mirante, poi deciderò partita per partita

(continua)