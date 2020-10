Milan, Pioli: "La Roma ha qualità offensive importantissime, ma le abbiamo anche noi"

A margine della vittoria ottenuta dal suo Milan nel debutto in Europa League contro il Celtic, Stefano Pioli ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita ai microfoni dell'emittente satellitare. Il tecnico ex Fiorentina e Lazio ha toccato anche l'argomento Roma, prossima avversaria dei rossoneri in campionato. Questo uno stralcio del suo intervento:

"Tutti lavoriamo in un'unica direzione da tempo. Tutti si sentono parte integrante di questo ambiente e vogliamo ancora crescere. Siamo una squadra giovane ma abbiamo personalità importanti nello spogliatoio. I momenti di difficoltà arriveranno ma noi dobbiamo sfruttarli per migliorarci. Lunedì giochiamo contro una squadra con una qualità incredibile: la Roma ha un reparto offensivo veramente importante ma faremo di tutto per prepararci al meglio dopo lo sforzo di stasera".

E' proprio con la Roma nella stagione passata che avete cominciato a correre? Come vivrete il match di lunedì?

"Sicuramente, ma anche nei match dello scorso anno con le altre big dello scorso anno avevamo fatto bene. La partita di lunedì me l'aspetto molto difficile. Dobbiamo giocare con consapevolezza e rispetto. Davanti la Roma è seconda a poche squadre perché ha qualità importantissime, ma le abbiamo anche noi. Credo sarà una bella partita con due squadre che vogliono far gol e cercare un calcio propositivo. Dobbiamo essere bravi con la palla e senza palla, a cercare di recuperarla".

(Sky Sport)