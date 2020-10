Milan, Pioli: "Contro la Roma potevamo vincere"

"Un po' di amarezza dopo il 3-3 con la Roma? E' giusto sia così, dobbiamo sempre ambire a fare il massimo in ogni partita, credo che anche con la Roma al di là del risultato non del tutto positivo, abbiamo provato a vincere, usciamo dal campo con il rimpianto di non aver vinto una gara che potevamo vincere. Ma siamo usciti dal campo anche con la consapevolezza che questa è la strada giusta da seguire". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sparta Praga.