Lega Serie A, domani l'assemblea: si decide su fondi e media company

CVC o Bain, la Serie A ora è chiamata a decidere. L'assemblea dei 20 club della massima serie, convocata domani a Milano dopo lo slittamento della scorsa settimana, domani sceglierà con quale delle due cordate rimase in corsa proseguire nel progetto della media company: da una parte CVC, Fsi e Advent (da molti addetti ai lavori data in vantaggio verso la riunione di domani), dall'altra Bain e Nb Renaissance.

Sul tavolo del presidente Paolo Dal Pino (che si collegherà in videoconferenza poiché ancora in quarantena a Roma, dopo la positività emersa la scorsa settimana) e delle società di Serie A ci sono infatti i piani legati a due partnership con la cessione rispettivamente del 10% e del 15% della nuova società. La media company infatti verrà creata per gestire gli aspetti commerciali e i diritti tv del campionato: in ballo soprattutto cifre importanti per i bilanci dei club, in difficoltà a causa della prolungata assenza degli spettatori allo stadio.

Una gara con in gioco il prossimo futuro della Serie A e in cui ha provato, con un ultimo colpo di coda, a rientrare anche Fortress, ma l'offerta è arrivata fuori tempo massimo e per questo non è stata presa in considerazione dalla Lega, visto anche che l'ultima assemblea ha approvato di proseguire solo con le offerte di CVC e di Bain.

Oltre ai fondi domani si tratterà anche del bando per l'asta relativa ai diritti tv internazionali del triennio 2021/24, altro punto fondamentale per lo sviluppo della Serie A nei prossimi anni all'estero. Ma non è da escludere che, nonostante non ci sia nulla a riguardo all'ordine del giorno, tra i presidenti ci sia anche qualche confronto legato ad eventuali piani alternativi in caso di aumenti dei contagi da Covid nel campionato, dopo i tanti casi delle ultime settimane.

(ansa)