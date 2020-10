Lazio: Immobile in campo per l'allenamento. Procura Figc a Formello

Ciro Immobile è in campo a Formello nell'allenamento alla vigilia del match col Torino. A fornire nuovi aggiornamenti sulla situazione in casa Lazio - dopo il comunicato odierno - è l'edizione online del quotidiano sportivo, secondo cui oggi, oltre ad Immobile, si allenano anche Fares, Leiva, Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe e Patric, tutti assenti ieri e a rischio per Torino. È immaginabile la loro negatività ai test.

Torino-Lazio si giocherà a meno che l’esito dei test di domani, sommati ai positivi di oggi (ipotizzabili da un minimo di 3 ad un massimo di 5), non certifichi in tutto 10 casi. Inoltre, nel centro sportivo bianconceleste sono presenti gli ispettori della Procura federale ed anche il presidente Claudio Lotito.

corrieredellosport.it

