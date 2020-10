Juventus, la prima squadra scenderà in campo nella gara di domani sera contro il Napoli (COMUNICATO)

La Juventus comunica attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale che la prima squadra agli ordini del tecnico Andrea Pirlo domani sera alle 20:45 scenderà regolarmente in campo per disputare la gara contro il Napoli, che in serata non è potuto partire per Torino a causa della decisione dell'ASL. Questo il comunicato apparso sul sito bianconero: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A".

(juventus.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE