Giudice sportivo: prima ammonizione per Cristante e Pedro. 15mila euro di multa a Paratici per atteggiamento minaccioso con l'arbitro

Nessun stop per la Roma dal Giudice Sportivo che nella sfida di ieri contro il Milan ha segnalato la prima sanzione (ammonizione) scattata per Cristante e Pedro. Squalifica di una giornata per Simone Reposi del Milan, espulso dalla panchina durante il secondo tempo per "aver contestato platealmente l'operato arbitrale".

Nel comunicato, inoltre, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha multato il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, di 15.000 euro, più diffida, "in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo".

