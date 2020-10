Giudice sportivo: nessuna decisione contro Roma e Milan

Squalifica per un turno e ammenda di 10.000 euro per il laziale Milinkovic Savic. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A "per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale". Un turno anche per il neo juventino Chiesa "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco" che gli ha procurato il rosso nel match di Crotone.

Tra i dirigenti, ammenda di 10.000 euro a Fabio Paratici "in quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimita' della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara".

(legaseriea.it)

