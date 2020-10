Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino. Agli azzurri anche un punto di penalizzazione

Finisce 3-0 a tavolino la sfida tra Juventus e Napoli. E' arrivata l'attesa decisione del Giudice Sportivo sulla gara della terza giornata, che non si è disputata in quanto la squadra di Gattuso, fermata alla partenza dalla ASL di Napoli, non si è presentata allo Stadium. Al Napoli inflitto anche un punto di penalizzazione. Per il giudice Gerardo Mastrandrea non c'è, alla luce delle norme sportive, «la fattispecie forza maggiore», ed «è preclusa la valutazione» sulle decisioni dell'autorità sanitaria

(legaseriea.it)