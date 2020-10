Genoa: l'Asl vieta l'allenamento in attesa di nuovi tamponi

Nuovi tamponi nel primo pomeriggio per i giocatori del Genoa che erano risultati negativi nella giornata di ieri. Soltanto in presenza di esiti positivi a quel punto sara' possibile effettuare gli allenamenti: l'Asl3 ha dato il via libera, ma soltanto se verranno svolti in piccoli gruppi (al massimo sei persone) e a orari scaglionati. Saranno tamponi rapidi e quindi i risultati saranno a disposizione nel giro di pochissimo tempo. Soltanto se non ci saranno contagiati sara' possibile organizzare una mini seduta.

Restano in isolamento fiduciario invece i 15 tesserati (11 giocatori e quattro componenti dello staff tecnico e medico) che sono positivi. Stamattina era prevista una seduta a piccoli gruppi ma l'Asl genovese ha fermato tutto chiedendo di fare nuovi tamponi.