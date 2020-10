FOTO - Udinese-Roma 0-1

La Roma porta a casa i primi tre punti della stagione 2020/2021. I giallorossi trionfano per 1-0 sul campo dell’Udinese grazie alla prima rete in maglia giallorossa di Pedro. Gli uomini di Fonseca giocano un ottimo primo tempo, dove però concedono diverse occasioni agli uomini di Gotti che non riescono però a trovare la rete del vantaggio. Nella ripresa dopo il gol del vantaggio la Roma deve difendersi dagli attacchi bianconeri e solo grazie al proprio estremo difensore, Antonio Mirante, riesce a mantenere il risultato di 1-0. La Roma in questo modo sale a quota 4 punti in classifica e si piazza all’ottavo posto in classifica.