FOTO - Roma-Benevento, lo striscione dell'UTR per Enzo Totti: "Ciao sceriffo, tifoso dal cuore d'oro"

In occasione di Roma-Benevento, quarta giornata di campionato in programma all'Olimpico, l'Unione Tifosi Romanisti ha esposto uno striscione in ricordo di Enzo Totti, scomparso qualche giorno fa dopo aver contratto il Coronavirus. "Ciao sceriffo. Tifoso romanista dal cuore d'oro", recita lo striscione in memoria del papà della leggenda giallorossa Francesco Totti.