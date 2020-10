FOTO - Milan-Roma 3-3

3 gol per parte, intensità e decisioni arbitrali molto contestate, che non mancheranno di far discutere. Alla fine la Roma esce a San Siro con un buon punto: finisce 3-3 lo scontro con il Milan. Rossoneri che la sbloccano subito con Ibrahimovic, risponde Dzeko. In apertura di ripresa Saelemaekers riporta avanti il Milan, poi Giacomelli diventa protagonista: due rigori inesistenti, prima alla Roma (segna Veretout), poi ai padroni di casa (Ibrahimovic). Nel finale Kumbulla fissa il risultato sul 3 pari. Questi gli scatti del match: