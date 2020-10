Coronavirus, il medico del Napoli: «Con 2 positivi a rischio match con la Juve»

«La negatività di ieri è una buona notizia ma ora entriamo nel vivo, dobbiamo conoscere i risultati attesi per domani e quelli di sabato per dare il via libera a Juventus-Napoli». Così Vincenzo Mirone, ordinario di urogolia dell'Università Federico II di Napoli e medico scelto dal Napoli per coordinare il protocollo covid19 degli azzurri, commenta la settimana del rischio della squadra dopo Napoli-Genoa e il focolaio tra i liguri. «Sabato avremo una certezza precisa e affidabile - spiega Mirone, interpellato dall'agenzia di stampa - e dovremo riflettere. Ci auguriamo che tutti siano negativi ma se avessimo due, tre giocatori positivi la mia opinione è che sarebbe un rischio giocare la partita. Qualche altro giocatore potrebbe incubare il virus e rischiamo che accada come al Genoa, che l'incubazione finisca la domenica e si sblocchi anche la contagiosità mentre le squadre vanno in campo. Sarebbe un rischio per i compagni e per la Juventus».

(ansa)