Bologna: 4 mesi di stop per Santander. Salterà la gara d'andata con la Roma

Un brutto infortunio quello subito da Federico Santander in occasione della sfida di Coppa Italia di martedì contro la Reggina. Come spiega il Bologna in una nota ufficiale il calciatore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, che lo terrà lontano dai campi da gioco per 4 mesi circa.

Esclusa dunque la possibilità di un recupero per il match con la Roma, in programma il prossimo 13 dicembre. L'attaccante dovrà dare forfait contro i giallorossi anche in caso del passaggio del turno di Coppa Italia da parte dei felsinei, che dovranno vedersela con lo Spezia.

(bolognafc.it)