Benevento, Vigorito: «Fare di tutto per non arrendersi al Covid. Meglio far giocare la Primavera che fermare tutto»

«Bisogna fare di tutto per non arrendersi al Covid. Non possiamo permetterci di non concludere il campionato, se così fosse il calcio italiano fallirebbe». Lo dice il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, commentando la difficile situazione della pandemia nel nostro Paese e l'ipotesi di un possibile nuovo stop alla Serie A. «È vero che ci sono state diverse positività nel nostro calcio - prosegue il numero uno del Benevento, intervistato dall'agenzia di stampa - ma i calciatori sono super controllati, il soggetto positivo viene individuato e messo subito in isolamento, è molto più pericoloso un asintomatico che gira serenamente per strada infettando potenzialmente diverse persone. Se i positivi dovessero aumentare vorrà dire che giocheranno i ragazzi più giovani della primavera. Di sicuro ci sarà qualcuno che avrà dei vantaggi e qualcun altro degli svantaggi ma è sempre meglio che fermare tutto»

Vigorito si mostra molto scettico sulla possibilità di creare una bolla in stile Nba: «Non credo sia possibile, non c'è nemmeno un posto dove portare 2000 persone in Italia». Nella malaugurata ipotesi di un nuovo stop deciso dal Governo il presidente del club sannita osserva: «Il calcio non potrebbe resistere dovrebbe allora essere il nostro Governo a sostenerci, magari con i soldi del Recovery Fund, altrimenti vorrebbe dire rinunciare al calcio in Italia».

(adnkronos)