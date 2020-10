Nel weekend, dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie A. In vista del match con la Roma, in programma domenica alle 20.45 all'Olimpico, l'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, parlerà in conferenza venerdì alle 18.30 presso la sala stampa dello stadio Vigorito. È quanto comunica il club sul suo sito ufficiale.

(beneventocalcio.club)

