Problemi per Filippo Inzaghi e il Benevento in vista del match con la Roma, in programma il prossimo 18 ottobre all'Olimpico dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico dovrà fare a meno di Gabriele Moncini: gli esami strumentali, scrive il quotidiano online, hanno evidenziato una lesione all'adduttore che terrà fermo l'attaccante almeno tre settimane.

