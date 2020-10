Nuovo sessione d'allenamento per il Benevento in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Gli uomini di Pippo Inzaghi sono scesi in campo in mattinata per svolgere un lavoro tecnico-tattico, seguito da una partitella a tema a campo ridotto. Nuova seduta fissata per il pomeriggio di domani.

(beneventocalcio.club)

