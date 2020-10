L'appuntamento è fissato per domenica sera alle 20.45, quando la Roma ospiterà all'Olimpico i neopromossi del Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi oggi è tornata ad allenarsi proprio in vista del match contro la squadra della Capitale, svolgendo un riscaldamento muscolare, una parte di esercitazione tecnica e lavoro a intermittenza. Doppia sessione, invece, fissata per la giornata di domani.

(beneventocalcio.club)

