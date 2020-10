Benevento, Iago Falque: «Alla Roma esperienza bellissima, avevamo un potenziale pazzesco. All'Olimpico senza paura»

SKY SPORT - Aspettando Roma-Benevento, parla uno degli ex della partita. Iago Falque, ex attaccante della Roma, parla del suo arrivo nel club neopromosso in A "Mi sono trovato subito molto bene. E' stato facile integrarsi in questo gruppo, anche perchè abbiamo vinto le prime partite. Quando fai sei punti nelle prime 3 partite, l'ambiente è inevitabilmente più tranquillo ed è tutto più bello. Inzaghi? Ho parlato con il mister prima di arrivare a Benevento e ho trovato in lui quello che cercavo. Un allenatore che avesse fiducia nelle mie qualità e che mi facesse giocare in un ruolo adatto alle mie caratteristiche". Inizio positivo e voglia di stupire. Sono queste le parole d'ordine con le quali Iago Falque ha approcciato la nuova stagione. Un campionato che si prospetta interessante per il Benevento. Sull'argomento obiettivo, Iago Falque si è espresso così: "Il nostro obiettivo è la salvezza, ma siamo una squadra che vuole crescere. Mi hanno colpito molto la voglia di migliorare del club e lo sforzo che ha fatto la società per portarmi qui. Anche se siamo neopromossi vogliamo giocare un calcio offensivo, con giocatori di qualità, e tutte queste cose insieme mi hanno convinto ad accettare questo bel progetto. Se faremo le cose nel modo giusto, potremo far divertire la gente".

Poi l'esperienza in giallorosso: "A Roma è stata un'esperienza bellissima, nella squadra più importante nella quale ho giocato. Mi sono potuto misurare con la Champions League e avevamo una squadra impressionante. Peccato che non siamo riusciti a vincere, ma avevamo un potenziale pazzesco. Il primo gol di Dzeko su mio assist? Ho pagato io una cena a lui, perchè ho buttato una palla in mezzo un po' casuale e lui l'ha trasformata in un gran gol. Più merito suo, che assist mio. Dovremo essere organizzati e pronti a sfruttare le poche occasioni che ci concederanno. Dobbiamo trovare la giornata giusta e sperare che la Roma sia leggermente meno brillante del solito. Quello che è certo è che il Benevento sarà quello visto nelle ultime settimane, aggressivo, senza paura e con l'obiettivo di fare risultato".