Benevento: domani la ripresa in vista della Roma

Il Benevento riprenderà domani la preparazione alla sfida con la Roma. Dopo due giorni di riposo, la formazione giallorossa si ritroverà agli ordini di mister Inzaghi. Si valuterà la condizione degli acciaccati Barba e Tello, mentre non ci sarà l'indisponibile Moncini. I nazionali Dabo, Glik e Ionita rientreranno giovedì dagli impegni con le rispettive selezioni.

Riguardo le possibile scelte per domenica, cresce la condizione di Lapadula che si candida per un posto da titolare. in alternativa Inzaghi sarebbe pronto a inserire Sau come punta centrale, soluzione provata per altro nell'ultimo test con la Primavera. Buoni segnali anche da Maggio, che ha giocato tutta l'amichevole di domenica scorsa.

(ottopagine.it)