Il Milan è alle prese col dubbio Calhanoglu in vista della gara di lunedì contro la Roma. Il turco ce la sta mettendo tutta per rientrare in tempi record dopo il problema alla caviglia accusato alla vigilia della gara di Europa League col Celtic: due allenamenti al giorno oltre alle terapie il menù fisso del trequartista.

Il suo obiettivo è recuperare almeno per la panchina per il posticipo della 5a giornata di campionato.

(gianlucadimarzio.com)

