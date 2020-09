Udinese, scarico in vista della gara di mercoledì sera contro lo Spezia

L'Udinese è tornata in campo dopo la gara persa contro l'Hellas Verona per 1-0. I bianconeri scesi in campo nella seconda giornata hanno effettuato lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni tattiche accompagnate da partitelle. L'Udinese scenderà nuovamente in campo mercoledì sera contro lo Spezia, prima di tornare a preparare la gara di sabato contro la Roma. Come si può leggere attraverso il sito del club friulano: "Stamane in campo al Bruseschi i giocatori non utilizzati contro l'Hellas. Per i titolari della partita di ieri, invece, c'è stato un lavoro di scarico. La seduta in campo è stata incentrata su esercitazioni tecniche e partitine. Domani pomeriggio i bianconeri sosterranno la rifinitura in vista del match contro lo Spezia".

(udinese.it)

