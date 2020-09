SPINAZZOLA: "Stiamo facendo una grande partita"

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente per commentare i primi 45' della gara del Bentegodi con il Verona. Queste le parole del giocatore giallorosso:

SPINAZZOLA A DAZN

Sulla tua fascia state facendo bene

Stiamo facendo una grande partita, un primo tempo quasi perfetto. Peccato che abbiamo rischiato di prendere gol con quella traversa. Stiamo lavorando molto bene in pressione e con i fraseggi, continuiamo così

Vi stanno dando fastidio in fase di costruzione?

No, non tanto. Loro giacano a uomo e abbiamo optato per altre soluzioni