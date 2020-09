Serie A: Verona-Udinese 1-0. Favilli regala i 3 punti ai suoi

Si conclude anche l'unica partita in programma per le 15 di oggi: Hellas Verona-Udinese finisce 1-0 in favore dei padroni di casa. Nel corso del primo tempo le reti rimangono inviolate, ma al 57' di gioco gli uomini di Juric si portano in vantaggio grazie ad un gol di Andrea Favilli. La rete regge fino al triplice fischio dell'arbitro e gli scaligeri si portano in vetta alla classifica, grazie anche ai 3 punti guadagnati per la vittoria a tavolino contro la Roma.