Serie A, successo all'esordio per il Benevento: 3-2 alla Samp. La Lazio supera 2-0 il Cagliari

Inizia con un successo il campionato di Benevento e Lazio - in attesa del recupero della prima giornata contro Inter e Atalanta - che superano in trasferta rispettivamente Sampdoria e Cagliari. A "Marassi" la formazione di Filippo Inzaghi, neo promossa in Serie A, ribalta il doppio vantaggio dei blucerchiati - avanti con Quagliarella e Colley - con la doppietta di Caldirola e la rete di Letizia.

Anche Simone Inzaghi raccoglie la prima vittoria battendo alla "Sardegna Arena" il Cagliari: in gol Lazzari e Immobile.