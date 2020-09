Serie A: Spezia-Sassuolo 1-4. Gli ospiti dilagano nella ripresa

Triplice fischio nell'anticipo domenicale delle 12.30, valido per la seconda giornata di Serie A. Tra Spezia e Sassuolo finisce 1-4. Passano in vantaggio i neroverdi al minuto 12 con Djuricic, ma i liguri riportano il punteggio in parità al 30' di gioco con Galabinov. Nella ripresa, però, il Sassuolo dilaga: doppio schiaffo in due minuti da parte di Berardi - su calcio di rigore - e Defrel, che tra il 64' e il 66' allungano sulla squadra di casa. Chiude il match Caputo, che al 76' fissa il punteggio sull'1-4 finale.