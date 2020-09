Partenza per Napoli rinviata per il Genoa dopo la positività al covid di Mattia Perin. Dopo la positività del portiere rossoblù, assente all'allenamento proprio per alcune linee di febbre, la squadra è stata sottoposta ai tamponi e solo in serata riceverà i risultati. Il volo charter per Napoli, previsto inizialmente per le 15, è stato così rinviato a domani mattina.

(ansa)