SKY SPORT - Dopo il caso Genoa, con una dozzina di positivi al Coronavirus in rosa, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare il responsabile dei medici della Lega di Serie A, Nanni per parlare della prossima giornata. Queste le sue parole:

"La prossima giornata non è a rischio secondo me. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino casi dai tamponi dal Napoli. Senza numeri catastrofici in altre squadre, sarà presa una decisione solo su Genoa-Torino"