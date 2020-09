Serie A, Milan-Bologna 2-0: decisivo Ibrahimovic con una doppietta

Nel monday night il Milan si è imposto per 2-0 in casa contro il Bologna. A decidere il match di San Siro è stato Zalatan Ibrahimovic: lo svedese infatti ha realizzato entrambe le reti (una su calcio di rigore) messe a segno dai rossoneri contro la squadra di Sinisa Miihajlovic. Gli emiliani hanno chiuso la gara in 10 per l'espulsione di Dijks.