Serie A, Inter-Fiorentina 4-3: Lukaku e D’Ambrosio nel finale ribaltano il match e regalano 3 punti a Conte

Primi 3 punti stagionali al debutto per l’Inter che batte la Fiorentina 4-3 al termine di una partita tiratissima e piena di emozioni. I viola passano subito in vantaggio con Kouame al 3′, poi prima dell’intevallo (47’) arriva il pareggio di Lautaro Martinez prima dell’intervallo (47′). Nella ripresa i nerazzurri passano in vantaggio grazie all’autorete di Ceccherini (52′), ma subiscono prima il pari di Castrovilli (57′) e poi il sorpasso di Chiesa (63′). Nel finale perô ci pensano Lukaku all’87’ e D’Ambrosio al 89’ a regalare agli uomini di Antonio Conte i primi 3 punti della stagione.