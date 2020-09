Serie A, in campo i recuperi della 1a giornata: vincono Inter e Spezia

Si giocavano oggi pomeriggio alle 18:00 due dei tre recuperi della 1a giornata di Serie A. L'Inter di Antonio Conte ha battuto senza problemi il Benevento con un sonoro 2-5. Per i nerazzurri in gol Lukaku (doppietta), Gagliardini, Hakimi e Lautaro; inutile per i giallorossi la doppietta di Caprari. Prima vittoria in Serie A, invece, per lo Spezia, che batte 0-2 l'Udinese grazie alla doppietta di Galabinov.