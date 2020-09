Serie A: il Napoli travolge il Genoa 6-0. Crotone-Milan 0-2, Kessie e Diaz regalano i tre punti a Pioli

Sono due le gare della seconda giornata di Serie A 2020/2021 che anticipano il big match di questa sera tra Roma e Juventus. La prima gara è stata Napoli-Genoa, terminata con il punteggio di 3-0. Il primo tempo si chiude con la rete di Lozano, che su assist di Mertens insacca poco distante dalla porta. Nel secondo tempo la goleada azzurra con Zielinski al 46', Mertens al 57', Lozano al 64' ed Elmas al 69' e Politano 72'. Gli azzurri di Gattuso vanno a 6 punti in classifica, mentre il Genoa rimane a 3. Conquista i tre punti anche il Milan di Pioli, che riesce a uscire vittorioso dalla trasferta contro il Crotone con il punteggio di 2-0. La rete arriva allo scadere di primo tempo grazie a Kessie che su calcio di rigore supera Cordaz. Dopo cinque minuti dall'inizio del secondo tempo arriva il raddoppio con la prima rete di Brahim Diaz. I rossoneri sono così a punteggio pieno in classifica, quota 6, mentre il Crotone rimane ultimo a zero.