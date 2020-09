Serie A: domani squadre in campo con la scritta "Keep Racism Out" sulla fascia di capitano

Nuova iniziativa contro il razzismo della Lega Serie A, in collaborazione con l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nella prima giornata del campionato 2020/21, in programma il prossimo weekend, sarà infatti promossa la campagna "Keep Racism Out". Le squadre prima dell'inizio della partita si allineeranno di fronte al consueto arco, dedicato per questa giornata all'iniziativa così come il podio porta pallone collocato a bordo campo e la lavagna luminosa del quarto uomo.

Tutti i calciatori, inoltre, avranno applicata sulla propria maglia da gioco la patch della campagna. Segnale forte anche da parte dei capitani, che porteranno sul braccio la fascia con la scritta "Keep Racism Out". "Le iniziative in programma sono un importante passo nella lotta al razzismo. È una battaglia che ci vede in prima linea per sradicare il razzismo dai nostri stadi", ha dichiarato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A. "Questa campagna dimostra l'impegno e la determinazione della Lega Serie A e dell'UNAR per sconfiggere le discriminazioni nello sport e in particolare nel calcio", ha dichiarato Triantafillos Loukarelis, Direttore generale dell'UNAR.