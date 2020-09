Roma-Juventus: Zaniolo in tribuna per assistere al match. Presente anche Mancini

C'è anche Nicolò Zaniolo, prontamente inquadrato dalle telecamere, ad assistere in tribuna a Roma-Juventus, seconda giornata di campionato. Il 22 giallorosso, out per la rottura del legamento crociato subita durante Olanda-Italia, è presente all'Olimpico per sostenere i compagni. Sugli spalti c'è anche il ct dell'Italia, Roberto Mancini.