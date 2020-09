Roma-Juventus, Ronaldo: "Per come è andata la partita questo è un punto importante"

La Roma non va oltre il pareggio per 2-2 contro la Juventus di Pirlo. I bianconeri realizzano due reti grazie a Cristiano Ronaldo, che a fine partita si presenta ai microfoni dei cronisti per commentare la gara. Queste le sue parole.

RONALDO A SKY SPORT

Per come è andata la partita è un punto guadagnato?

Penso di si, siamo andati in svantaggio e alla fine del campionato questo sarà un punto importante.

Forse oggi mancava l’equilibrio?

È normale siamo all’inizio del campionato con un allenatore nuovo, stiamo lavorando e vedo un futuro molto buono per questa squadra.

Che campionato sarà?

La Serie A si è rafforzata tanto, tutte le squadre si sono migliorate. Sara più complicata dell’anno scorso ma siamo preparati.

Cosa è cambiato con Pirlo?

Vedo la squadra più contenta e lavorando penso che faremo bene.