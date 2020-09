Roma-Juventus, Pirlo: "Abbiamo fatto un passo indietro dal punto di vista della qualità del gioco. Oggi è un punto guadagnato"

La Juventus di Pirlo non va oltre il 2-2 contro la Roma all'Olimpico. Al termine della gara è proprio il neo tecnico bianconero a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare la gara. Queste le sue parole.

PRILO A SKY SPORT

Partita diversa rispetto a quella con la Sampdoria...Dipende dall’avversario?

Abbiamo giocato contro due squadre con due sistemi completamente diversi. La Roma attaccava con tanti giocatori come noi e sapevamo sarebbe stata difficile.

Un passo indietro dal punto di vista della qualità del gioco?

Si abbiamo fatto un passo indietro ma siamo una squadra in costruzione. Purtroppo non abbiamo avuto tempo nel precampionato per preparare gli schemi, ma oggi è un punto guadagnato, chi è entrato ha fatto bene non dimentichiamoci che i giocatori non giocavano da tanto.

Cambiamenti in attacco oggi, Morata non ha fatto benissimo...

Volevamo sfruttare l’uno contro uno davanti perché loro portavano tanti giocatori in avanti ma non è andata molto bene. Sapevamo che saremmo andati incontro a delle difficoltà contro una squadra che ha tanta qualità.

Le azioni dalla difesa non fluide?

Non siamo ripartiti sempre benissimo, queste sono situazioni che stiamo provando.

Farai sempre il centrocampo a 2 o proverai anche a 3?

Rabiot e McKennie devono giocare a 2, dobbiamo sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, non abbiamo registi o mezzali.

Di quanto tempo hai bisogno?

Non abbiamo avuto tempo di provare, queste situazioni vanno provate in partite ufficiali. Morata è arrivato due giorni fa, Arthur era fuori da 6 mesi e deve adattarsi al calcio italiano, gli serve tempo a lui così come per Bentancur che sta cominciando a stare meglio.

Ti aspettavi una Roma che concedesse più campo?

Sapevamo che la partita poteva andare in questa maniera, loro hanno difensori molto aggressivi. Abbiamo sbagliato a muovermi, la Roma ti lasciava tutta la metà campo, se fossimo riusciti a sfalsarli avremmo potuto attaccare meglio.

La rosa dell'Inter è superiore a quella della Juventus?

Non lo so, sicuramente si sono rinforzate con gente di qualità. La Juventus ha tanti giocatori bravi e di qualità, ce la giocheremo fino alla fine. Quest'anno saranno importanti le sostituzioni, chi è entrato lo ha fatto nel modo giusto e ha cambiato la partita.

Ronaldo può migliorare sulle punizioni?

Oggi non c'è stata occasione, l'importante è che faccia gol. Siamo contenti di averlo per quello che fa, ha corso quasi di più in 10 vs 11 ed è stata una bella cosa.